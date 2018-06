Stabilitas Harga Bahan Pokok Dikawal Hingga 2019

KEMENTERIAN Perdagangan menyatakan terus mengawal, memantau dan memastikan harga barang kebutuhan pokok (bapok) stabil, tidak hanya menjelang Lebaran 2018, melainkan hingga pergantian tahun ke 2019.

“Harga bapok menjelang Lebaran 2018 dipastikan stabil dan terkendali. Stabilitas harga ini akan terus dijaga hingga tahun 2019 sesuai arahan Presiden Joko Widodo sehingga tidak ada gejolak saat pesta demokrasi berlangsung,” ujar Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita usai mengunjungi tiga pasar rakyat di Bandung, Jawa Barat. Ketiga pasar rakyat tersebut yaitu Pasar Baru, Pasar Astana Anyar, dan Pasar Kiara Condong yang diterima dalam keterangan resmi, Jumat (1/6).

Lebih lanjut dia menyampaikan hasil pantauan di tiga pasar tersebut menunjukkan harga bapok relatif stabil, bahkan cenderung turun. Cabai merah keriting tercatat Rp 30.000-Rp 40.000 per kilogram (kg), bawang merah Rp 25.000-Rp 30.000 per kg, cabai keriting merah Rp 30.000-Rp 40.000 per kg, cabai merah besar Rp 35.000-Rp 40.000 per kg, dan bawang putih Rp 24.000-Rp 25.000 per kg. Sementara itu harga minyak goreng curah tercatat sebesar Rp 10.800-Rp 11.250 per liter dan gula Rp 12.000 per kg atau di bawah harga eceran tertinggi (HET).

"Harga daging sapi juga terpantau stabil karena pasokannya cukup. Masyarakat diberikan pilihan dengan adanya daging beku yang harganya berkisar antara Rp 75.000-Rp 90.000 per kg sesuai dengan kualitas daging," jelasnya.

Adapun harga telur ayam juga mengalami penurunan secara signifikan sehingga saat ini harganya sudah kembali normal, yaitu Rp 22.000-Rp 23.000 per kg. Penurunan harga telur ayam dikarenakan suplainya cukup. Sementara itu, daging ayam yang sebelumnya mengalami fluktuasi harga hingga Rp 42.000-Rp 44.000 per kg, saat ini berangsur turun mencapai Rp 34.000-Rp 35.000 per kg. Penurunan ini salah satunya dikarenakan adanya pasokan daging ayam beku yang beredar di pasar dengan harga Rp 33.000 per kg.

"Dengan adanya daging ayam beku di pasaran, maka masyarakat mendapatkan alternatif selain daging ayam segar. Kami akan terus memantau perkembangan harga ayam sehingga harganya bisa turun lagi," kata Enggar.

Satgas pangan, PD Pasar, dinas, dan jajaran Kemendag akan terus memantau pasokan dan harga bapok setiap hari. “Tidak boleh ada gejolak pada H-7 menjelang Lebaran. Untuk itu, pantauan pasokan dan harga akan dilakukan setiap hari, tanpa libur. Selain itu, pasokan akan terus didorong sehingga jumlahnya cukup dan harga dapat terjaga. Jika pasokan tidak ada, Bulog siap untuk menyediakan pasokan sesuai kebutuhan,” tegas dia.

HET Beras Diturunkan

Dalam pantauan ke pasar rakyat, dia turut mengungkapkan bahwa HET beras akan turun minggu depan. “Suplai beras saat ini sudah siap dan minggu depan HET beras akan diturunkan menjadi Rp 8.900 per kg. Penurunan HET beras merupakan upaya pemerintah agar harga beras dapat lebih terjangkau bagi masyarakat,” katanya.

Dia menegaskan bahwa penurunan HET beras ini tidak akan merugikan petani dan pedagang. Penurunan HET beras pun dipastikan akan menguntungkan konsumen.

Pembelian gabah dan beras petani oleh Bulog tetap akan dilakukan sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Sedangkan pedagang juga masih akan tetap mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya. Yang dipangkas ialah mata rantainya. (OL-5)