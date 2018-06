Persiapan KTT Nuklir, Trump Terima Surat Kim

PRESIDEN AS Donald Trump menerima surat dari rekan Korea Utara-nya, Kim Jong Un pada Jumat. Ini ialah momen yang dianggap sebagai persiapan untuk pertemuan puncak nuklir bersejarah antara kedua pemimpin negara itu.

'Tangan kanan' Kim, Kim Yong Chol, akan berada di Washington sehari setelah bertemu Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo di New York. Ini menghasilkan apa yang disebut diplomat AS sebagai 'kemajuan nyata' untuk menggelar KTT 12 Juni.

Di Washington, Trump mengatakan dia menantikan untuk membaca surat itu.

Sementara itu, kembali di Pyongyang, pemimpin Korea Utara kembali berkomitmen negaranya yang terisolasi itu untuk melakukan denuklirisasi. Hal ini meningkatkan harapan bahwa sesuatu yang luar biasa akan terjadi sekitar seminggu setelah Trump mengatakan membatalkan pertemuan.

Sejak krisis itu, para diplomat di kedua negara telah melakukan perundingan yang intens. Puncak pada Kamis ketika Pompeo duduk di New York bersama utusan Kim.

Secara bersamaan, Kim juga bertemu Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Menurut kantor berita resmi KCNA, kehendak Korut untuk denuklirisasi semenanjung Korea masih tetap tidak berubah dan konsisten.

Dalam kunjungannya ke Pyongyang, Lavrov memperingatkan agar tidak terlalu berharap terlalu tinggi, mendesak semua pihak untuk menghindari godaan untuk menuntut segalanya dari sekarang.

Utusan veteran Rusia itu menyampaikan salam dari Presiden Vladimir Putin kepada Kim dan mengundangnya untuk mengunjungi Rusia, kata kementerian luar negeri Rusia.

Rusia adalah negara utama terbaru yang menjangkau Korea Utara sejak Trump menerima proposal Kim untuk KTT. Sebelumnya, Kim telah melakukan dua pertemuan yaitu dengan pemimpin Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in. (AFP/OL-5)