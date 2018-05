Angelina Jolie dan Elle Fanning Reuni di Film Maleficent 2

ANGELINA Jolie akan kembali memerankan tokoh utama sang penyihir di sekuel film Maleficent. Ia juga kembali beradu peran dengan Elle Fanning, pemeran karakter Putri Aurora.

Kabar reuni ini ditampilkan Elle Fanning dalam foto yang diunggah melalui akun Instagram, Rabu 30 Mei 2018.

"Membawa ibumu bekerja untuk #Maleficent2 Set!" tulis Elle dalam keterangan tertulis.

Dilansir dari laman People, Maleficent 2 akan mengambil latar cerita beberapa tahun setelah peristiwa di film pertama. Maleficent dan Putri Aurora akan bekerjasama untuk melindungi dunia dan seisi makhluknya, serta berjuang melawan bangsa Moor.

Pihak Disney selaku perusahaan produksi sekaligus pendistribusian film mengumumkan proses produksi telah dilakukan di Inggris. Film ini diarahkan Joachim Ronning, sutradara yang ikut mengarahkan film Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (2017). Sementara naskah kembali dikerjakan oleh Linda Woolverton, yang kali ini berkerja sama dengan Micah Fitzerman-Blue dan Noah Harpster.

Selain Angelina Jolie dan Elle Fanning, beberapa lakon yang ikut bermain dalam Maleficent 2 antara lain Michelle Pfeiffer, Harris Dickinson, Chitwetel Ejiofor, Ed Skrein, dan Robert Lindsay.

Belum ada keterangan resmi kapan film Maleficent 2 akan tayang di bioskop. (medcom/OL-6)