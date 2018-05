BI Proyeksikan Ekonomi Tumbuh 5,2-5,6% di 2019

BANK Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di 2019 berada pada kisaran 5,2%-5,6%, atau sedikit lebih rendah dari perkiraan pemerintah 5,4%-5,8%.

"Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya investasi dan beberapa aspek ekspor yang membaik," kata Gubernur BI, Perry Warjiyo, saat mengikuti rapat dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Kamis (31/5).

Perry mengatakan, meski saat ini terdapat tekanan eksternal yang bisa menganggu kinerja perekonomian, masih terdapat peluang untuk mendorong kegiatan ekonomi di 2019. Namun, dalam situasi penuh gejolak seperti sekarang, Perry memastikan fokus jangka pendek yang bisa dilakukan bersama dengan pemerintah adalah menjaga stabilitas perekonomian.

"Dengan tekanan global, tidak ada pilihan lain selain kebijakan pro stabilitas," kata Perry.

Ia menambahkan, BI dalam jangka menengah telah menyiapkan empat langkah prioritas kebijakan untuk mendorong kinerja pertumbuhan

ekonomi.

Instrumen itu antara lain relaksasi kebijakan makroprudensial, akselerasi pendalaman pasar keuangan, mendorong pertumbuhan sektor perumahan dan meningkatkan pembiayaan infrastruktur dari swasta.

Dalam kesempatan ini, Perry juga menyampaikan proyeksi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di 2019 pada kisaran Rp13.800-Rp14.000 per dolar AS, atau lebih rendah dari perkiraan pemerintah Rp13.700-Rp14.000 per dolar AS.

Meski demikian, proyeksi Bank Indonesia mengenai laju inflasi sama dengan perkiraan pemerintah di 2019 yaitu 3,5% plus minus 1%. (Ant/OL-1)