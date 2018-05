Isu Sawit Tidak Akan Ganggu Perundingan I-EU CEPA

DIREKTUR Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo mengatakan isu minyak kelapa sawit yang kini tengah banyak ditiupkan negara-negara barata tidak akan mengganggu proses perundingan Indonesia-European Union Comprhensive Economics Partnership Agreement (I-EU CEPA).

Kendati berkaitan langsung dengan negara-negara yang melemparkan kampanye hitam, ia mengungkapkan kedua belah pihak yang tengah menjalankan pembahasan tidak bisak bisa begitu saja memasukkan agenda kampanye hitam terhadap komoditas sawit ke dalam perundingan.

“Kami selalu sampaikan kalau kami tidak ingin kelapa sawit mengganggu jalannya perundingan. Tetapi, tentu saja kami tekankan, kami memiliki kepentingan khusus di sana. Sawit itu komoditas utama Indonesia tetapi bukan berarti masalah kampanye hitam bisa dibahas di perundingan,” jelas Iman di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (31/5).

Saat ini, perundingan I-EU CEPA masih berlangsung dan telah memasuki tahap ke-empat.

Iman mengakui perundingan perjanjian dengan Uni Eropa memang rumit dan butuh waktu yang cukup lama karena melibatkan puluhan negara di dalamnya.

“Tidak ada perundingan yang selesai dalam lima putaran, apa lagi dengan Uni Eropa. Ada lebih dari 3.000 halaman yang dibahas. Kami masih terus negosiasi. Sekarang sudah sampai tahap ‘tabling the first ever offer on goods änd services. Jadi ini penawaran yang pertama kali diusulkan dengan EU,”terangnya.

Bagi Indonesia, I-EU CEPA merupakan perundingan yang paling ambisius karena kedua belah pihak menargetkan eliminasi tarif bea masuk untuk lebih dari 90%tarif

Pemerintah mencatat, pada 2017, UE menjadi tujuan ekspor terbesar ke-enam dan asal impor terbesar ke-empat bagi Indonesia. Nilai ekspor Indonesia ke UE pada 2017 mencapai US$16,2 miliar dan nilai impor US$11,2 miliar. (OL-4)