Pemberian Visa Gratis dari India Tunggu Kesepakatan

Wakil Menteri Luar Negeri RI, AM Fachir mengatakan pemberian visa gratis selama 30 hari kepada turis asal Indonesia masih menunggu kesepakatan.

"Itu dalam proses, selalu di dalam sebuah perjanjian dan biasanya balik lagi itu. Ya kita lihat, belum ada kesepakatan lagi," imbuhnya usai membuka Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development Senior Officials' Meeting (CEAPAD SOM) pada 27 Juni mendatang telah dilakukan di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (31/5).

Pemberian visa gratis tersebut diungkapkan sebelumnya oleh Perdana Menteri India, Narendra Modi, dalam kunjungannya ke Indonesia pada 29-30 Mei lalu.

Saat itu, dia mengundang warga negara Indonesia (WNI) untuk merasakan 'New India'.

Modi juga mengundang para diaspora India di Indonesia untuk menghadiri perayaan Kumbh di Prayag yang merupakan budaya kuno India pada tahun depan.

Dia juga berharap para diaspora membentuk kebiasaan baru untuk mengunjungi dan mengenal kembali negara asalnya yang telah berkembang.