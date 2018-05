Palestina: Ziarah Hak Semua Turis

WAKIL Menteri Luar Negeri Palestina, Taysir Jaradat mengungkapkan pihaknya tidak menerima pelarangan Israel kepada wisatawan asal Indonesia terutama yang ingin berziarah.

"Pada dasarnya peraturan yang ada itu (yang dibuat Israel) tidak benar dan kami tidak menerima. Pada dasarnya ini adalah hak bagi para turis untuk berziarah," ungkapnya usai menghadiri pembukaan Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development Senior Officials' Meeting (CEAPAD SOM) di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (31/5).

Jaradat sendiri mengaku sangat senang dengan kedatangan para turis asal Indonesia ke situs suci di Yerusalem untuk berziarah baik itu umat Muslim, Kristiani, dan lain sebagainya.

"Kami juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah ini dan mengembalikan seperti semula," tandasnya. (OL-4)