Sebelum Bubar, Boyzone akan Gelar Konser di Surabaya

BAGI generasi '90-an, nama Boyzone tidaklah asing. Pada 2019 ini, band yang beranggotakan Ronan Keating, Mikey Graham, Shane Lynch, dan Keith Duffy itu berencana mengakhiri karier musik mereka setelah 25 tahun berkarya.

Sebagai bentuk penghargaan kepada para penggemar mereka di seluruh dunia termasuk di Indonesia, Boyzone yang terkenal dengan sejumlah tembang hits-nya seperti No Matter What, Love Me For A Reason, dan Every Day I Love You, akan menggelar konser bertajuk 'Boyzone 25 Years Farewell Concert' pada 23 Agustus 2018 mendatang di Dyandra Convention Center, Surabaya, yang dipersembahkan oleh Star Media Nusantara (SMN) dan BookMyShow Indonesia.

Boyzone adalah salah satu boyband sukses di Irlandia dan Inggris yang dibentuk pada 1993 oleh Louis Walsh. Boyzone berhasil mencetak 21 single dan pernah tercatat dalam Top 40 Chart.

Awalnya, Boyzone beranggotakan Keith Duffy, Stephen Gately, Mikey Graham, Ronan Keating, dan Shane Lynch. Namun, pada 2009, Stephen Gately meninggal akibat penyakit kelainan jantung (congenital heart defect). Alhasil, Keith Duffy, Mikey Graham, Ronan Keating dan Shane Lynch, yang melanjutkan karir Boyzone di panggung musik dunia.

Pada tahun ini, Boyzone memutuskan merilis satu album lagi pada akhir 2018 dan akan menjadi rilisan terakhir mereka sebelum memutuskan bubar setelah rangkaian tur ini.

Kabarnya, album tersebut akan menjadi tribute bagi almarhum Stephen Gately dan proses pembuatannya diklaim akan mendapat bantuan dari Ed Sheeran dan Sam Smith.

CEO Star Media Nusantara (SMN) Lina Priscilla mengungkapkan kegembiraannya dapat berpartisipasi dalam event ini dengan menampilkan Boyzone ke Indonesia, tepatnya di Surabaya.

Bagi SMN, yang menjadi promotor event ini, konser Boyzone kali ini sangat istimewa dan bersejarah.

"Star Media Nusantara sangat bangga dapat menjadi bagian dari Boyzone Asia Tour, dimana konser ini akan menjadi konser terakhir Boyzone setelah 25 tahun berkarya. Sebagai official promotor dari konser Boyzone di Surabaya ini, kami sangat yakin, konser ini akan menjadi momen yang akan dikenang sepanjang masa," ungkap Lina Priscilla.

Tiket konser Boyzone dijual mulai seharga Rp550 ribu hingga Rp1.950.000. (RO/OL-2)