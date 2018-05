Gara-Gara Cuitan Rasisme, Serial Roseanne Dihentikan

JARINGAN televisi Amerika Serikat ABC, Selasa (29/5), menghentikan serial komedia Roseane setelah bintang utama serial itu, Roseanne Barr, mencicit pernyataan rasisme kepada mantan penasehat Presiden Amerika Serikat Barack Obama.

Aktris berusia 65 tahun yang merupakan pendukung Presiden AS Donald Trump mengejek Valerie Jarret dengan mencicit, "Muslim Brotherhood dan planet of the apes memiliki anak."

Setelah dihujani kritik di media sosial, Barr meminta maaf kepada Jarrett dan seluruh warga AS atas apa yang dia sebut sebagai lelucon.

"Saya meminta maaf karena membuat lelucon buruk mengenai politik dan wajahnya. Saya seharusnya tidak melakukan itu. Maafkan saya, lelucon saya tidak pantas," cicit Barr.

Namun, permintaan maaf Barr tetap tidak cukup untuk ABC. Jaringan televisi itu menghentikan serial televisi Barr karena cuitan aktris itu dianggap tidak sesuai dengan nilai yang dianut stasiun televisi itu.

Agensi yang mewakili Barr, ICM, juga mengungkapkan kekecewaan mereka.

"Karena itu, kami telah memberitahukan kepada dia bahwa kami tidak akan lagi mewakili dirinya. Berlaku secepatnya, Roseanne Barr bukan lagi klien kami," ujar agensi itu. (AFP/OL-2)