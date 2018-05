Rupiah di Bawah Rp14.000, Presiden Apresiasi Langkah BI

PRESIDEN Joko Widodo mengapresiasi langkah antisipasi yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dalam menstabilkan nilai tukar rupiah.

"Kebijakan-kebijakan moneter yang telah diantisipasi dan dilakukan oleh BI saya kira sangat baik," katanya seusai menutup acara Pengkajian Ramadhan yang digelar oleh PP Muhammadiyah di Kampus Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) Ciracas, Jakarta Timur, seperti dikutip Antara, Selasa (29/5)

Pihaknya sendiri terus menyiapkan langkah-langkah yang memang menjadi wilayah atau dalam kewenangan pemerintah yang riil untuk turut serta membantu BI dalam mengendalikan rupiah.

Presiden bersyukur dalam beberapa waktu terakhir nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kembali menguat berkat langkah-langkah yang telah diambil. "Ya alhamdulillah, kemarin kita lihat sudah mulai di bawah Rp14 ribu (per dolar AS)," katanya.

Seperti diwartawakan rupiah yang sempat anjlok menembuas Rp14.000 per dolar AS dalam sebulan terakhir, pada Senin sore menguat menjadi Rp13.988 atau menguat 58 poin dibandingkan posisi sehari sebelumnya Rp14.046 per dolar AS.

Presiden menyebut fluktuasi mata uang termasuk nilai tukar rupiah terhadap dolar AS merupakan fenomena global yang dialami oleh hampir semua negara di dunia.

Ia mengatakan telah memerintahkan jajarannya khususnya Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan untuk menyiapkan langkah-langkah konkret dalam mengendalikan fluktuasi nilai tukar rupiah. (E-2)