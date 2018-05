Smartfren Hadirkan Paket Internet Tanpa Batas

OPERATOR telekomunikasi milik Sinarmas, Smartfren, menghadirkan paket internet tanpa batas yang diberi nama Super 4G Unlimited. Paket terbaru itu diklaim bisa digunakan selama 24 jam nonstop dan termurah di dunia.

Betapa tidak, untuk menikmati kuota 30GB dengan masa aktif selama 30 hari yang semula dibanderol Rp149.000, pelanggan hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp60.000.

Smartfren memangkas biaya tersebut namun dengan catatan, ada FUP (Fair Usage Policy) atau batas pemakaian per hari sebesar 1GB. Artinya setelah pemakaian 1GB maka kecepatan layanannya akan diturun menjadi 512 KBps.

"Dulu tuh, aku kalau misalnya mau akses internet karena memang internetnya ga unlimited dan mahal banget jadi pasti ya gitu bulak-balik ngecek kuota. Nah, semenjak pakai Super 4G Unlimited itu semuanya lancar banget. Udah gitu harganya waktu itu masih Rp149 ribu sekarang makin murah lagi jadi Rp60 ribu. Ini tuh luar biasa, benar-benar berkah di bulan Ramadan," ungkap Brand Ambasador Smartfren Jessica Mila di sela-sela acara peluncuran Super 4G Unlimited di The Westin Hotel, Jakarta, Senin (28/5).

Paket ini hanya bisa dibeli melalui aplikasi MySmartfren. Promo ini juga sementara hanya berlaku hingga Agustus mendatang. Namun, tidak menutup kemungkinan promo ini bakal diperpanjang tergantung dari hasil evaluasi dan antusias masyarakat selama 3 bulan ke depan.

Paket ini tidak bisa digunakan di modem wifi, hanya ditujukan khusus untuk penggunaan di smartphone.

Berikut perangkat handphone 4G Open Market Handset (OMH) yang dapat digunakan untuk menikmati layanan Smartfren. Antara lain Samsung A, J, dan S series, Xiaomi Redmi 5 dan 5 plus dan 5A, Apple iPhone 5 hingga iPhone X, Lenovo K6 dan Lenovo Vibe, Motorola c Plus hingga z2 Play, Evercoss, Genpro, LG, Blackberry, Sharp, Haier, Himax, Hisense, Andromax, dan Nubia.

Selain menghadirkan produk baru, guna mendukung kenyamanan pelanggan, Smartfren juga melakukan langkah optimasi jaringan dan mempersiapkan tim tanggap darurat 7 hari menjelang dan juga 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri, jika terjadi gangguan sinyal baik di sepanjang jalur mudik maupun pusat keramaian. (OL-2)