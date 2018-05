Jokowi Minta Venue Asian Games Rampung Akhir Juni

MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta venue Asian Games 2018 sudah harus selesai akhir Juni nanti. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR RI di Jakarta, Senin (28/5).

Kesiapan venue Asian Games 2018 di Jakarta-Palembang dan beberapa venue di Jawa Barat sejauh ini sudah rampung 90%. Menurutnya, tinggal beberapa venue saja, seperti skateboard dan sepatu roda di Palembang serta layar di Ancol yang tinggal finishing.

"Tadi rapat seluruhnya melaporkan, baik Gubernur Sumsel, DKI, Jawa Barat, sampai Menteri PU melaporkan kesiapan venue. Bahwa presiden intinya betul-betul meminta semua venue selesai akhir Juni," ujar Imam saat menggelar buka puasa bersama di kediamannya di Jalan Widya Chandra III, Jakarta Selatan.

Tidak hanya menyoal venue, menurut Menpora, Jokowi menitikberatkan kesiapan dari segi prestasi. Jokowi ingin laporan detail setiap atlet dari tiap nomor cabang olahraga.

Hal itu dilakukan agar bisa lebih detail membaca peta kekuatan lawan. Intinya, Indonesia bisa memantau secara terperinci perkembangan atlet dalam persiapannya mengikuti Asian Games 2018.

"Untuk prestasi, presiden juga meminta betul-betul detail atlet by name-by number sport. Harus betul-betul detail siapa nanti atlet pesaing. Tentu kita masih punya waktu beberapa bulan ini, karena nanti akhir Juni sudah melakukan entry by name. Dari situ nanti bisa memberikan laporan lebih detail lagi target-target prestasi itu," sambung Imam.

"Demikian pula penyelenggaraan. Pak Presiden tetap ingin meningkatkan promosi, meningkatkan seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan akomodasi terhadap budaya Tanah Air. Jadi di opening-closing nanti harus lebih banyak menampilkan ciri khas Indonesia," tutup Menpora. (Medcom/OL-2)