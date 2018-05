Ini Camilan Sehat Bernutrisi untuk Si Kecil

MENJELANG Lebaran, para orang tua biasa mengajak serta sang buah hati mudik ke kampung halaman. Sebelum mudik, perlu diperhatikan Si Kecil tetap memerlukan asupan gizi lengkap dan seimbang agar terjaga kesehatannya.

Selain pemberian air susu ibu (ASI), bayi usia enam bulan ke atas juga sudah boleh mengonsumsi makanan pendamping (MPASI) seperti sayur dan buah, sereal, ataupun biskuit. Yang terpenting harus memperhatikan gizi dan tentu aman dikonsumsi oleh Si Kecil.

dr. Ratih Puspita menegaskan pemberian camilan pada Si Kecil tidak boleh sembarangan dan ala kadarnya. Camilan yang baik akan sangat berpengaruh terhadap faktor tumbuh kembang Si Kecil untuk menjadikannya lebih optimal.

"Sayur dan buah merupakan camilan yang ideal. Pilihlah sayuran dan buah-buahan yang segar, seperti brokoli, wortel, apel, dan pir. Selain itu bisa juga dengan memberikan serelia khusus bayi sebagai camilan," ujarnya seperti dikutip klikdokter.com.

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada 2013 menyebutkan bahwa 93,5% anak-anak di Indonesia tidak cukup makan buah dan sayur. Padahal, buah dan sayur adalah komponen penting bagi pemenuhan kebutuhan gizi Si Kecil.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) secara umum menganjurkan anak balita dan anak usia sekolah untuk mengonsumsi sayur dan buah sebanyak 300-400 gram per orang per hari dan remaja hingga dewasa sebanyak 400-600 gram per orang per hari. Sekitar dua-pertiga dari jumlah anjuran konsumsi tersebut disarankan dalam porsi sayur.

Sayur dan buah memang bukan makanan favorit anak-anak pada umumnya. Perilaku ini tidak hanya menjadi fenomena di Indonesia, namun di negara lainnya juga.

Kabar baiknya, Kalbe Nutritionals pada tahun 2017 meluncurkan produk camilan berisi pure buah (fruit puree) yang dikemas secara praktis yaitu Milna Delight Nature. Ada tiga varian rasa yaitu campuran wortel, labu, dan apel, campuran pisang, apel, dan stroberi, serta campuran apel dan persik.

Sehingga demikian, para ibu tidak perlu khawatir lagi jika tidak sempat menyiapkan buah untuk Si Kecil saat berpergian ataupun mudik. Cukup membawa Milna Delight Nature untuk bisa mendapatkan manfaat dari buah asli dan alami.

Cara mengonsumsinya pun mudah, cukup kocok (shake) kemasan atau tuangkan pure buah (fruit puree) tersebut ke dalam mangkuk atau sendok. Bisa juga dimakan sendiri oleh Si Kecil.

Dengan begitu, selain dapat membiasakan Si Kecil mengonsumsi buah dengan cara yang mudah dan menyenangkan juga bisa mengisi waktu sembari ngemil camilan enak dan sehat selama perjalanan mudik ke kampung halaman. (Mut/X10-25)